Названы любимые интерьерные стили россиян

Антелава: Россияне предпочитают ар-деко

Россияне предпочитают оформлять жилье в стиле ар-деко и минимализм. Об интерьерных трендах рассказала руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава в беседе с «Известиями».

Эксперт отметила, что современный ар-деко представляет более сдержанную и интеллигентную роскошь, чем классический вариант. Он включает глубокие оттенки. выразительные тактильные фактуры, блеск металла, натуральный камень, стекло и геометричные элементы. Такие детали формируют ощущение статуса, но избегают лишней театральности.

Россияне также часто выбирают теплый минимализм, который строится на использовании натуральных материалов, природных оттенков, мягких форм и тактильных поверхностей. Этот стиль позволяет оставить пространство лаконичным и функциональным, но при этом сделать его живым и комфортным для повседневной жизни.

Третьим популярным стилем Антелава назвала современный фольклор. В его рамках происходит переосмысление этнического стиля через призму современного дизайна. В таких интерьерах есть национальные мотивы, локальные ремесленные техники, традиционные узоры и культурные коды, адаптированные к современному пространству. Этот стиль выбирают ценители индивидуальности и культурных традиций.

Эксперт подчеркнула, что все три направления связывает запрос на осознанность, комфорт и индивидуальность. Антелава считает, что именно эти качества будут определять развитие интерьерных решений в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что россияне считали чаще использовать элементы советского декора в интерьере. Граждане снова начали вешать ковры на стенах.