21:36, 18 мая 2026

Каллас назвали причину нежелания России вести с ней переговоры

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Benoit Doppagne / Globallookpress.com

Россия считает верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас неспособной вести переговоры. На это в соцсети X указал ирландский журналист Брайан Макдональд.

«Москва видит в ней дипломата, который не владеет дипломатией», — написал он. Журналист подчеркнул, что задача переговорщика заключается в ведении переговоров, а не в публичном противостоянии другой стороне.

Ранее официальный представитель Кремя Дмитрий Песков заявил, что участие в переговорах с Москвой не в интересах Каллас. Он отметил, что «ей легко не придется», напомнив о словах президента России Владимира Путина о том, что на эту роль не подходят лидеры, которые «наговорили много всего плохого» в адрес Москвы.

