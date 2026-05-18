Трамп отказался от запланированных ударов США по Ирану

22:17, 18 мая 2026

Трамп отказался от запланированных на 19 мая ударов США по Ирану
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался от запланированных на 19 мая ударов по Ирану. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Он объяснил, что с соответствующей просьбой к нему обратились эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и президент ОАЭ Мохаммед бин Зайед. Те считают, что считают, что стороны могут заключить соглашение, приемлемое для Вашингтона и ближневосточных стран

При этом Трамп добавил, что США возобновят удары по Исламской Республике, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку.

Ранее сообщалось, что Трамп может возобновить войну США и Ирана. Он пойдет на такой шаг в том случае, если Тегеран в ближайшее время не пойдет на уступки на мирных переговорах.

