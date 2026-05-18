Жители российского города пожаловались на разваливающийся дом

Жители Новосибирска пожаловались на рассыпающийся на глазах жилой дом

Жители Новосибирска пожаловались на жилой дом 1973 года постройки, который буквально рассыпается на глазах. Внимание на ситуацию в российском городе обратил Telegram-канал Mash Siberia.

Речь идет о двухэтажке, расположенной по адресу улица Боровая Партия, 13. По словам жильцов, здание с дырявыми потолками и отваливающейся штукатуркой давно нуждается в ремонте. Помимо этого, утверждают они, с началом отопительного сезона дом постоянно затапливает. Так, в 2025 году ждать потепления батарей пришлось до октября.

Новосибирцы отмечают, что, хотя в здании соседствуют квартиры, выданные по договору социального найма, отделение почты, пункт выдачи онлайн-заказов, библиотека и поликлиника, чиновники Советского района не спешат что-либо менять.

Ранее в сети опубликовали кадры дома в Балахне Нижегородской области, который стал рушиться на глазах у его жителей.