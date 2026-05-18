23:26, 18 мая 2026Мир

Минфин США сообщил о снятии санкций с российской нефти

Минфин США снял санкции с поставок нефти из России до 17 июня
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Mick Tsikas / Reuters

Министерство финансов Соединенных Штатов сняло американские ограничения с операций, относящихся к продаже и транспортировке российской нефти. Мера распространяется на ту нефть и нефтепродукты, что загружены на танкеры к 17 апреля, сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, пишет ТАСС.

Уточняется, что соответствующие операции разрешены до 00:01 17 июня 2026 года по времени восточного побережья США (07:01 — по московскому времени).

Согласно тексту документа, решение не распространяется на сделки, которые касаются ряда российских регионов. Лицензия не предусматривает торговые операции, связанные с Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками. Также сюда входят страны-партнеры РФИран, Куба, КНДР.

Ранее издание Reuters со ссылкой на источники писало, что США ослабили санкции против российской нефти еще на 30 дней. По данным журналистов, несколько стран попросили дать им больше времени на покупку российской нефти.

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев прокомментировал данное решение, отметив, что мировая энергетическая безопасность невозможна без России. Как добавил он, действие Вашингтона стало «позитивным сигналом» для энергетических рынков.

