00:06, 19 мая 2026Россия

ВСУ ударили по частному дому в Курской области

Хинштейн: ВСУ ударили по жилому дому в Курской области, погибла женщина
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилой дом в Курской области. Погибла женщина, о чем сообщил губернатор региона Александр Хинштейн на платформе «Макс».

По его словам, инцидент произошел вечером 18 мая в селе Марково Глушковского района. Украинская армия ударила по частному дому, в огороде которого находились мирные жители.

«В результате удара одна из женщин получила слишком тяжелые ранения. К глубокой скорби, она скончалась», — написал глава региона. Еще два человека оказались ранены. Так, Хинштейн добавил, что у 57-летней женщины диагностировали проникающее ранение груди, живота, а у ее мужа — проникающее осколочное ранение головы.

К настоящему времени оба пациента находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая медицинская помощь. В скором времени пострадавшие будут доставлены в областной центр.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 20 украинских дронов в Нижегородской области. Как стало известно, десятки дронов были ликвидированы в утреннее и дневное время.

