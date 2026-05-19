В Пентагоне назвали «критически важное преимущество» России на Украине

Пентагон: Нехватка призывников на Украине является важным преимуществом России

Сокращение числа призывников на Украине является большим плюсом для России. О «важных преимуществах» РФ сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Пентагона, Госдепартамента и ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию (USAID).

«Украина сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада», — указано в документе.

Подчеркивается, что из-за недостаточной численности войск и отсутствия поддержки с воздуха у Киева нет возможностей для осуществления прорыва. «Это критически важное преимущество для Москвы», — говорится в докладе.

В том же документе указано, что военная разведка США скептически оценивает удары Украины по России, считая их беспорядочными. Данный отчет, который охватывает период с января по март текущего года, был передан на рассмотрение в Конгресс США.