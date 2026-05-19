Военная разведка США назвала удары Украины по России беспорядочными

Военная разведка США скептически оценила удары Украины по России, назвав их беспорядочными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Пентагона, Госдепартамента и ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию (USAID).

«У украинских ударов нет координации, высоких темпов и концентрации на критически важной военной инфраструктуре, чтобы они имели оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции», — указано в документе.

Данный отчет, который охватывает период с января по март текущего года, был передан на рассмотрение в Конгресс США.

В том же документе отмечается, что Россия обладает на Украине общей стратегической инициативой, несмотря на оказанную Киеву военную помощь в размере 325 миллиардов долларов с февраля 2022 года.