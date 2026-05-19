Американских рейнджеров научат воевать устаревшим оружием

TNI: Рейнджеры армии США пройдут новый курс штыкового боя

Рейнджеры армии США пройдут обновленный курс обучения штыковому бою. Об этом пишет The National Interest (TNI).

В большинстве подразделений американской армии обучение владению штыком заменили рукопашным боем, поскольку штык считается устаревшим оружием. Как пишет издание, последней крупной штыковой атакой армии США считается эпизод, который произошел в ходе Корейской войны в 1951 году.

Однако для рейнджеров подготовили обновленный курс штыкового боя, который внедрили в процесс аттестации. Бойцы должны сориентироваться на сложной местности, преодолеть различные препятствия и атаковать силиконовые мишени штыком.

«Есть ли смысл в такой подготовке? (…) Возможно, это поможет привить солдатам образ мышления "бойца"; нанесение ударов ножом — гораздо более интуитивный опыт, чем стрельба по мишени, находящейся на расстоянии сотен ярдов», — говорится в материале.

Автор добавил, что в США продолжают выпускать штык-нож M9, который совместим со всеми винтовками семейства M16, включая актуальные M4.

