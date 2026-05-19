Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:19, 19 мая 2026Мир

МИД заявил об отказе ООН в аккредитации свидетелей преступлений Киева

Посол Мирошник: ООН отказывает РФ в аккредитации свидетелей преступлений Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Организация Объединенных Наций (ООН) не аккредитовывает на заседания очевидцев преступлений Киева. Об этом в интервью с РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил сложность процесса аккредитации для неправительственных и волонтерских организаций, способных предоставить данные о преступлениях, в том числе атаках на медиков, сексуальных издевательствах и других. «Документы этих людей годами лежат в исполнительных органах власти, в том числе ооновских структурах, и они не получают аккредитацию», — отметил собеседник агентства.

В то же время ООН предоставляет «зеленый свет» для организаций с украинской стороны, добавил Мирошник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не позволит ООН прятать голову в песок в попытке защитить Киев и его преступления против российских журналистов. Дипломат добавила, что ООН, а также ЮНЕСКО и ОБСЕ предпочитают не замечать расправы над журналистами и нападения на них.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы должны показать русским». Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининград

    Москвичам раскрыли способы пережить аномальную жару

    Названы лучшие старые iPhone

    Сотрудница детского сада занялась сексом со школьницей в церкви

    Трамп оценил шансы на сделку с Ираном

    США уличили в подготовке нападения на соседнюю страну

    Министр финансов США попал в неловкую ситуацию в Китае

    Путин отправится с визитом в Китай

    Хакер назвал страны-поставщики наемников ВСУ

    МИД заявил об отказе ООН в аккредитации свидетелей преступлений Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok