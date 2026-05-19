Посол Мирошник: ООН отказывает РФ в аккредитации свидетелей преступлений Киева

Организация Объединенных Наций (ООН) не аккредитовывает на заседания очевидцев преступлений Киева. Об этом в интервью с РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил сложность процесса аккредитации для неправительственных и волонтерских организаций, способных предоставить данные о преступлениях, в том числе атаках на медиков, сексуальных издевательствах и других. «Документы этих людей годами лежат в исполнительных органах власти, в том числе ооновских структурах, и они не получают аккредитацию», — отметил собеседник агентства.

В то же время ООН предоставляет «зеленый свет» для организаций с украинской стороны, добавил Мирошник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не позволит ООН прятать голову в песок в попытке защитить Киев и его преступления против российских журналистов. Дипломат добавила, что ООН, а также ЮНЕСКО и ОБСЕ предпочитают не замечать расправы над журналистами и нападения на них.