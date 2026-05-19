Сотрудница детского сада занялась сексом со школьницей в церкви

02:00, 19 мая 2026

В США сотрудница детского сада совратила 17-летнюю ученицу в церкви и школе
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Marion County Prosecutor's Office

В штате Индиана, США, 24-летнюю Торри Лемон приговорили к тюремному сроку за секс с 17-летней школьницей. Об этом сообщает People.

Лемон работала воспитательницей в детском саду при христианской школе и вступила в непристойные отношения с ученицей. Об этом стало известно благодаря ее коллеге. Во время школьной поездки она взяла телефон Лемон и нашла в галерее скрытую папку с видео, на котором воспитательница целуется с девочкой.

Сотрудницу детского сада тут же отстранили от работы. Выяснилось, что сначала Лемон и девочка просто дружили. Однако со временем они стали обниматься дольше, целовать друг другу в щеку, а затем воспитательница совратила девочку. В течение двух месяцев они занимались сексом в школе, церкви, квартире Лемон и доме девочки.

Мать жертвы призналась, что замечала странности в отношениях воспитательницы и девочки. Старшая подруга приходила к ним в гости смотреть фильмы и слишком близко сидела к ребенку. Женщина неоднократно заставала дочь за телефонными разговорами с Лемон. Также она дарила девочке цветы и подарки.

В переписке пары нашли следующие сообщения Лемон: «Я люблю тебя больше, чем могу описать. Я люблю свою девочку». Также они обсуждали оргазмы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон арестовали 25-летнюю учительницу, которая совратила 16-летнего школьника. Полиция узнала об их отношениях от ее мужа.

