Женщина пошла домой к новому партнеру и услышала самую неожиданную в жизни просьбу

Писательница Сидни Саммерс вспомнила самую неожиданную просьбу, которую услышала от нового партнера на третьем свидании. Своим воспоминанием она поделилась с изданием Metro.

По словам Саммерс, она пришла домой к мужчине, с которым познакомилась месяц назад на вечеринке. Он лег на ковер и попросил помочиться на него. Женщина утверждает, что не была готова к такой просьбе, так как считала своего избранника интеллигентным, чутким и добрым человеком.

«Наше первое свидание состоялось в пабе недалеко от моего дома. Он быстро ушел, так как ему нужно было разобраться с "какой-то перепиской". Следующее свидание, два дня спустя, тоже было коротким. Я заболела, а он пришел с цветами и приготовил домашний ужин», — отметила Саммерс. К третьему свиданию была по уши влюблена в нового поклонника и согласилась исполнить его странную эротическую фантазию.

По словам женщины, следующие встречи тоже включали в себя элементы игр с мочой. Она мочилась на него в душе или он просто смотрел, как она справляет нужду. Хотя это было странно, девушка считала, что сможет смириться сексуальной тягой возлюбленного и построить с ним отношения. Однако мужчина не захотел ничего менять и предложил встречаться без обязательств.

Спустя еще несколько встреч Саммерс стало ясно, что их пару объединяет только уролагния, а других общих интересов у них нет. «Мне нужно было принять решение: либо двигаться дальше, либо вечно использовать его в качестве туалета. Я решила пойти дальше», — заключила она.

