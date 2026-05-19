Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:01, 19 мая 2026Ценности

В сети удивились фото Билли Айлиш в наряде с подчеркивающим грудь декольте

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @billieeilish

Американская певица Билли Айлиш показала фото в откровенном наряде и удивила фанатов. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя исполнительница предстала на снимке в черном наряде с подчеркивающим грудь декольте. Кроме того, он был оформлен на поясе атласной лентой. Также из-под него торчал бюстгальтер.

Публикация Айлиш набрала почти пять миллионов лайков и более 38 тысяч комментариев. Поклонники оценили эффектный образ знаменитости: «От этого кадра я перегрелся», «Ты очень красивая. Я больше ничего не могу сказать», «Ты прекрасна», «Не могу поверить в то, что ты действительно можешь быть такой. Потрясающая», «Очень горячо».

В апреле прошлого года Билли Айлиш высказалась о внешности. Исполнительница Ники Минаж поинтересовалась у коллеги, не затмевала ли красота ее творчество. В свою очередь Айлиш заявила, что вопрос заставил ее прослезиться, поскольку ранее она никогда не чувствовала себя по-настоящему красивой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал о предстоящей поездке в Китай

    Путин отметил стратегическую связку России и Китая

    Каллас пригрозила сотрудничающим с Россией странам

    Доктор Мясников дал совет для сохранения здоровья спины

    В сети удивились фото Билли Айлиш в наряде с подчеркивающим грудь декольте

    В Москве вычислили сбившего девочку самокатчика

    В ЕС резко отреагировали на призыв главы МИД Литвы напасть на Калининград

    Стало известно про обучение наемников на Украине по бесплатным методичкам

    Женщина рассказала о тяжелой жизни в секте многоженцев

    Россиянин описал полицию в Мексике фразой «странное ощущение для русского человека»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok