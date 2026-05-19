Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:29, 19 мая 2026Мир

В МИД отреагировали на новый пакет санкций ЕС

Биричевский: Россия оценивает недавние санкции ЕС как очередной их пакет
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Москва оценивает недавние санкции Евросоюза как очередной из пакетов. Толку от вводимых ограничений все равно нет, считает директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский, пишет РИА Новости.

По его словам, цель таких рестрикций — осложнить жизнь России, Таким образом западные страны хотят экономически надавить на Москву, чтобы она сменила свою позицию, но это так не работает. «20-й пакет санкций мы рассматриваем как один из пакетов, очередной», — констатировал дипломат.

Новый пакет санкций против России был объявлен Европейским союзом 23 апреля. Он был направлен на энергетический сектор. Ограничения коснулись добычи, переработки и транспортировки нефти. Между тем, объединение уже успело анонсировать работу над 21-м пакетом антироссийских санкций.

Ранее Минфин США сообщил о снятии санкций с российской нефти на один месяц. Лицензия не предусматривает торговые операции, связанные с Крымом, Донецкой и Луганской Народными Республиками, а также с Ираном, Кубой и КНДР.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не дружим против кого-либо». Путин обратился к гражданам Китая перед поездкой в Пекин

    Байдена уличили в проведении убийственных биоразработок на Украине

    В России не нашлось денег на новую живописную трассу на юге страны

    Тигр напал на собирателя меда

    Женщинам объяснили желание пустить газы во время секса

    Боец ВСУ сдался в плен российскому дрону

    Россиян предупредили о вспышке опасного заболевания

    В МИД отреагировали на новый пакет санкций ЕС

    Раскрыто предсказание гадалки Ермака Зеленскому

    Стал известен способный снижать давление продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok