Мирошник: Украина была под прицелом Байдена для разработки биологического оружия

Администрация бывшего американского президента Джо Байдена не скупилась на проведение в биолабораториях на Украине различных исследований. Их результатами могло стать биологическое оружие, рассказал ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, можно сделать выводы о том, что Киев находился под особым прицелом администрации тогдашнего лидера Соединенных Штатов. Прошлый аппарат президента не скупился на выделение средств ради «непонятных и непрозрачных исследований», отметил Мирошник.

Как считает дипломат, результатами таких работ могли стать разработка биологического оружия, а также специализированных вирусов, либо «оценка воздействия на славян всевозможных убийственных биоразработок».

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Киев неминуемо ждут обвинения со стороны США в создании полигона для биооружия. В свою очередь, парламентарий вспомнил заявление главы национальной разведки США Тулси Габбард, которая сообщила о планах по проведению расследования деятельности американских биолабораторий, более 40 из которых находятся на Украине.