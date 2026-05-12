Габбард: США проведут расследование деятельности 40 биолабораторий на Украине

Соединенные Штаты проведут расследование деятельности более 120 биологических лабораторий за рубежом, которые десятилетиями финансировались за счет средств американских налогоплательщиков. Об этом сообщила директор национальной разведки США Тулси Габбард газете New York Post.

Габбард отметила, что ее команда намерена «определить местонахождение этих лабораторий, какие патогены в них содержатся и какие "исследования" там проводятся».

По словам главы нацразведки США, более 40 из находящихся на рассмотрении биолабораторий расположены на Украине. Администрация бывшего американского президента отрицала существование там каких-либо управляемых Вашингтоном химических или биологических лабораторий.

«Пандемия COVID-19 выявила катастрофические глобальные последствия, которые могут иметь исследования опасных патогенов в биологических лабораториях», — добавила она.

В январе 2026 года директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников потребовал решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины. По его словам, поставленные Москвой вопросы о создании американскими специалистами биологических лабораторий на Украине до сих пор не получили должной реакции и требуют решения.