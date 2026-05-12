Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:20, 12 мая 2026Мир

США проведут расследование деятельности биолабораторий на Украине

Габбард: США проведут расследование деятельности 40 биолабораторий на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: attakorn sanguanwong / Shutterstock / Fotodom

Соединенные Штаты проведут расследование деятельности более 120 биологических лабораторий за рубежом, которые десятилетиями финансировались за счет средств американских налогоплательщиков. Об этом сообщила директор национальной разведки США Тулси Габбард газете New York Post.

Габбард отметила, что ее команда намерена «определить местонахождение этих лабораторий, какие патогены в них содержатся и какие "исследования" там проводятся».

По словам главы нацразведки США, более 40 из находящихся на рассмотрении биолабораторий расположены на Украине. Администрация бывшего американского президента отрицала существование там каких-либо управляемых Вашингтоном химических или биологических лабораторий.

«Пандемия COVID-19 выявила катастрофические глобальные последствия, которые могут иметь исследования опасных патогенов в биологических лабораториях», — добавила она.

В январе 2026 года директор департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников потребовал решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины. По его словам, поставленные Москвой вопросы о создании американскими специалистами биологических лабораторий на Украине до сих пор не получили должной реакции и требуют решения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве в российском городе

    Ушедшая от Плющенко фигуристка попросила отчислить ее из сборной России

    Обнародованы подробности об оружии устроившего стрельбу в российской школе

    У Оксаны Самойловой нашли долг перед налоговой

    Выявлены 11 зараженных хантавирусом

    Появились подробности об устроившем стрельбу в российской школе

    Один из главных импортеров российского газа в Европе нарастил его закупки

    Российский пенсионер поверил «ФСБ» и «МФЦ» и лишился миллионов

    Раскрыто число выпущенных по России беспилотников ВСУ в последний день перемирия

    В России объяснили решение Украины не устраивать провокации во время Парада Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok