МИД: Россия требует решить вопросы биологической деятельности США на Украине

Россия требует решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины. Об этом заявил РИА Новости директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

Он отметил, что поставленные Россией вопросы о создании американскими специалистами биологических лабораторий на Украине до сих пор не получили должной реакции и требуют решения. Собеседник агентства подчеркнул необходимость снять данный серьезный раздражитель, который подрывает глобальную биобезопасность и режим Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

Ранее постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя пообещал разоблачать биолаборатории на Украине. «Важно вывести на чистую воду тех, кто ставил антигуманные опыты на украинцах», — отметил он.

В 2023 году США свернули некоторые работы по военной биологии из-за заявлений Минобороны России.