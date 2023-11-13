Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:45, 13 ноября 2023Мир

США свернули некоторые работы по военной биологии

Кириллов: США свернули некоторые работы по военной биологии из-за России

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

США свернули некоторые работы по военной биологии из-за заявлений Минобороны России, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом он рассказал во время эфира на телеканале «Россия 24».

«Чаще всего они отмалчиваются. Иногда им дают указание не реагировать вообще. Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», — сказал Кириллов в ответ на вопрос, как соперники реагируют на эти заявления.

По его словам, России удалось натолкнуть руководство многих стран на мысль о настоящей деятельности Пентагона на их территории. В подтверждение своего мнения Кириллов подчеркнул, что на Украине было 46 биолабораторий, из-за этого биологическая обстановка там сейчас непростая.

Ранее Россия призвала урегулировать военно-биологическую деятельность США на Украине. Для урегулирования биодеятельности Соединенных Штатов нужно принять юридически обязывающий протокол, заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Арестович рассказал о конфликте Зеленского и главкома ВСУ. Как разногласия повлияют на ситуацию на фронте?

      Списанные армией Нидерландов немецкие ЗСУ Gepard передадут Украине

      Писателя Шендеровича оштрафовали из-за нарушения закона об иноагентах

      Власти Казахстана собрались контролировать цены вручную

      Почти 100 россиян удалось эвакуировать из Газы

      Регионам захотели дать право запрещать продажу пива в жилых домах

      Врач посоветовала добавить в рацион в холода два продукта

      В Госдуме отреагировали на идею о сдаче квартир посуточно с разрешения соседей

      Второклассники оказались в центре секс-скандала в российской школе

      США свернули некоторые работы по военной биологии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости