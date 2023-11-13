Кириллов: США свернули некоторые работы по военной биологии из-за России

США свернули некоторые работы по военной биологии из-за заявлений Минобороны России, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом он рассказал во время эфира на телеканале «Россия 24».

«Чаще всего они отмалчиваются. Иногда им дают указание не реагировать вообще. Часть работ они свернули, и мы считаем, что это наше достижение», — сказал Кириллов в ответ на вопрос, как соперники реагируют на эти заявления.

По его словам, России удалось натолкнуть руководство многих стран на мысль о настоящей деятельности Пентагона на их территории. В подтверждение своего мнения Кириллов подчеркнул, что на Украине было 46 биолабораторий, из-за этого биологическая обстановка там сейчас непростая.

Ранее Россия призвала урегулировать военно-биологическую деятельность США на Украине. Для урегулирования биодеятельности Соединенных Штатов нужно принять юридически обязывающий протокол, заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.