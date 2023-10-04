Россия призвала урегулировать военно-биологическую деятельность США на Украине
Нужно урегулировать военно-биологические действия США на Украине, призвал замглавы российской делегации Константин Воронцов. Об этом он заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.
«В контексте выполнения обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия требуют внимания факты реализации военно-биологической программы США на Украине, осуществляемые при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур», — сказал он.
По его словам, для урегулирования биодеятельности Соединенных Штатов нужно принять юридически обязывающий протокол, касающийся всех статей Конвенции с эффективным механизмом проверки.
Ранее Россия обвинила США и Украину в военной биологии под видом мирных исследований. Минобороны России располагает документальными подтверждениями участия Госдепа США в биологических программах, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.