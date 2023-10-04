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19:56, 4 октября 2023Мир

Россия призвала урегулировать военно-биологическую деятельность США на Украине

РФ в ООН: нужно урегулировать военно-биологические действия США на Украине
СюжетМинобороны:

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

Нужно урегулировать военно-биологические действия США на Украине, призвал замглавы российской делегации Константин Воронцов. Об этом он заявил на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, передает РИА Новости.

«В контексте выполнения обязательств по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия требуют внимания факты реализации военно-биологической программы США на Украине, осуществляемые при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур», — сказал он.

По его словам, для урегулирования биодеятельности Соединенных Штатов нужно принять юридически обязывающий протокол, касающийся всех статей Конвенции с эффективным механизмом проверки.

Ранее Россия обвинила США и Украину в военной биологии под видом мирных исследований. Минобороны России располагает документальными подтверждениями участия Госдепа США в биологических программах, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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    Виктория Кондратьева
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