Минобороны России: США и Украина выдают военную биологию за мирные исследования

США и Украина занимаются военной биологией под видом мирных исследований. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Текст брифинга опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По словам Кириллова, с 8 по 17 августа в Женеве состоялось заседание рабочей группы по укреплению Конвенции о биологическом оружии, запрещающей его применение. В рамках обсуждения Москва подняла вопрос о соблюдении договора Киевом. «Было отмечено, что США и Украина позиционируют военно-биологические исследования, как сотрудничество в мирных целях, "прикрываясь" статьей 10 Конвенции», — сказал он.