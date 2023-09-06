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16:49, 6 сентября 2023Россия

Россия обвинила США и Украину в военной биологии под видом мирных исследований

Минобороны России: США и Украина выдают военную биологию за мирные исследования

Фото: Larry Downing / Reuters

США и Украина занимаются военной биологией под видом мирных исследований. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Текст брифинга опубликован в Telegram-канале Минобороны.

По словам Кириллова, с 8 по 17 августа в Женеве состоялось заседание рабочей группы по укреплению Конвенции о биологическом оружии, запрещающей его применение. В рамках обсуждения Москва подняла вопрос о соблюдении договора Киевом. «Было отмечено, что США и Украина позиционируют военно-биологические исследования, как сотрудничество в мирных целях, "прикрываясь" статьей 10 Конвенции», — сказал он.

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    Сергей Истомин
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