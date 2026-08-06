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11:17, 6 августа 2026 (обновлено: 11:23, 6 августа 2026)Россия

Жене участника СВО с грудным ребенком на руках не перечисляли положенные выплаты

Лантратова: Жене пропавшего без вести бойца СВО не перечисляли положенные выплаты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Жене участника специальной военной операции (СВО) на Украине из Новосибирской области с грудным ребенком на руках не перечисляли положенные выплаты. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram.

С августа 2025 года боец числится пропавшим без вести в зоне СВО. Все это время его семья не получала положенного военнослужащему денежного довольствия, а также столкнулась со сложностями при определении статуса бойца и оформлении социальных выплат.

Как уточнила омбудсмен, после запроса в военную прокуратуру россиянке были назначены и уже перечисляются социальные выплаты.

Ранее многодетному уроженцу Казахстана Виталию Тазитдинову, который участвует в СВО, отказали в оформлении выплат на детей из-за отсутствия отчества в загранпаспорте, на основе которого ему оформляли вид на жительство. Семье пришлось доказывать родственную связь.

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