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11:44, 6 августа 2026 (обновлено: 11:50, 6 августа 2026)Мир

Северная Корея запустила неопознанный снаряд

Yonhup: КНДР запустила неопознанный снаряд, предположительно баллистическую ракету
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: KCNA / Reuters

КНДР запустила неопознанный снаряд, возможно являющийся баллистической ракетой, в сторону Японского (Восточного) моря. Об этом сообщает Yonhup.

«Северная Корея запустила неопознанный снаряд (...). Объединенный комитет начальников штабов сообщил о запуске», — передает агентство слова южнокорейских военных.

О запуске снаряда сообщило также Министерство обороны Японии. В ведомстве допустили, что объект является баллистической ракетой.

Ранее заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё заявила, что Япония ускоренно наращивает военный потенциал и переходит от деклараций к практическим шагам. Она подчеркнула, что Вооруженные силы и военное руководство КНДР ответят на происходящие изменения.

26 мая стало известно, что Северная Корея запустила неустановленный снаряд в сторону Желтого моря.

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