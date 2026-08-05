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01:28, 5 августа 2026Мир

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Японии

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына пригрозила Японии из-за наращивания военного потенциала
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sputnik / Vladimir Smirnov / Reuters

Япония ускоренно наращивает военный потенциал и переходит от деклараций к практическим шагам. В частности, об этом говорит испытательный пуск крылатых ракет «Томагавк» с эсминца с системой Aegis в Тихом океане, участие в майских учениях под руководством США, приводит слова заведующей отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как подчеркнула она, речь также может идти о размещении Токио пусковых установок и разведывательных БПЛА на тихоокеанском острове, закупке крылатых ракет для F-35A и планах по беспилотной подлодке с противокорабельными возможностями.

Такие действия Японии расходится с тем, как она себя позиционировала раньше, считает сестра северокорейского лидера. Она обратилась к международному сообществу с призывом не допускать превращения соседа в военную державу.

«Один из эффективных способов — дать Японии самой осознать, что из-за излишних желаний она подвергнется более серьезной опасности», — предупредила политик. Вооруженные силы и военное руководство КНДР сделают дополнительный военный выбор в ответ на происходящие изменения, заключила Ким Ё Чжон.

Ранее сестра Ким Чен Ына заявила, что Северная Корея не будет обсуждать вопрос денуклеаризации. Она подчеркнула, что Пхеньян «ни с кем не будет обсуждать вопросы, касающиеся суверенитета и безопасности страны».

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