Сестра Ким Чен Ына высказалась о ядерном статусе Северной Кореи

Ким Ё Чжон рассказала о неизменности ядерного статуса Северной Кореи

Северная Корея не будет обсуждать вопрос денуклеаризации. КНДР считает статус страны как ядерного государства необратимым, такое заявление сделала заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Комментируя высказывания американских чиновников о якобы подтвержденной в мае цели денуклеаризации КНДР, Ким Ё Чжон назвала такие утверждения «лживой информацией» и «абсурдным фейком». Политик уточнила, что Пхеньян «ни с кем не будет обсуждать вопросы, касающиеся суверенитета и безопасности страны».

«Статус нашей страны как ядерного государства есть абсолютно неоспоримый предел, непреложная реальность, независимо от чьего-то признания. Надежда или риторика внешних сил никак ее не изменит», — уточнила она.

В прошлом году сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ё Чжон вошла в состав делегации КНДР на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Российскую делегацию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР Александр Козлов.

До этого Ким Чен Ын заявил, что Россия всегда может рассчитывать на помощь КНДР, поскольку для Пхеньяна это братский долг.