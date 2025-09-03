Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:59, 3 сентября 2025Мир

Ким Чен Ын взял на переговоры с Путиным свою сестру

Сестра Ким Чен Ына Ё Чжон присутствовала на переговорах с Путиным
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ё Чжон вошла в состав делегации КНДР на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Российскую делегацию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР Александр Козлов.

В начале встречи лидеры тепло поприветствовали друг друга, отметив, что отношения стран имеют «особый, дружеский и доверительный характер».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Россия всегда может рассчитывать на помощь КНДР, поскольку для Пхеньяна это братский долг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на обвинение Трампа в адрес России, Китая и КНДР

    Названы регионы России с самым большим числом пенсионеров

    Сырский рассказал о содержании украинских военных под землей

    В России выделили 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку

    Россиянки перестали верить в любовь на всю жизнь

    Названы особенности украинской копии УМПК

    Юрист ответила на вопрос о массовых штрафах из-за неприятных запахов от соседей

    Израильский министр описал отношение к президенту Сирии поговоркой

    50-летний телеведущий в эфире пошутил про интимную жизнь с женой и смутил коллегу

    В России упали продажи одной марки автомобилей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости