Ким Чен Ын взял на переговоры с Путиным свою сестру

Сестра Ким Чен Ына Ё Чжон присутствовала на переговорах с Путиным

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ё Чжон вошла в состав делегации КНДР на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.

Российскую делегацию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков и министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР Александр Козлов.

В начале встречи лидеры тепло поприветствовали друг друга, отметив, что отношения стран имеют «особый, дружеский и доверительный характер».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Россия всегда может рассчитывать на помощь КНДР, поскольку для Пхеньяна это братский долг.