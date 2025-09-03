Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:41, 3 сентября 2025Мир

Путин и Ким Чен Ын начали переговоры

Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в Китае
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в Китае. Об этом сообщает журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Уважаемый председатель государственных дел, позвольте меня вас еще раз сердечно поприветствовать. Мы с утра уже достаточно долгое время вместе (...). Очень рад видеть вас и рад тому, что у нас будет возможность поговорить о двусторонних отношениях наших стран, причем во всех измерениях, по всем направлениям», — заявил российский лидер.

Путин указал на то, что отношения России и КНДР имеют «особый, дружеский и доверительный характер».

Ранее Путин на встрече с Ким Чен Ыном заявил, что корейские воины мужественно и героически сражались и участвовали в освобождении Курской области. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда этого не забудет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ким Чен Ын рассказал о братском долге перед Россией

    Скандального главу Минздрава США обвинили в угрозе для «здоровья каждого американца»

    Путин рассказал об участии военных КНДР в освобождении Курской области

    Россиянка решила забеременеть от не вернувшегося с СВО офицера

    Продажи российской марки автомобилей резко упали

    В Калужской области беспилотник ВСУ упал на жилой дом

    Путин и Ким Чен Ын начали переговоры

    Трампа обвинили в нарушении закона XIX века

    Путин и Ким Чен Ын поехали на переговоры на одной машине

    Канцлер Германии вознамерился «экономически истощить» Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости