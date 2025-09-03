Путин и Ким Чен Ын начали переговоры

Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в Китае

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын начали переговоры в Китае. Об этом сообщает журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Уважаемый председатель государственных дел, позвольте меня вас еще раз сердечно поприветствовать. Мы с утра уже достаточно долгое время вместе (...). Очень рад видеть вас и рад тому, что у нас будет возможность поговорить о двусторонних отношениях наших стран, причем во всех измерениях, по всем направлениям», — заявил российский лидер.

Путин указал на то, что отношения России и КНДР имеют «особый, дружеский и доверительный характер».

Ранее Путин на встрече с Ким Чен Ыном заявил, что корейские воины мужественно и героически сражались и участвовали в освобождении Курской области. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда этого не забудет.