08:48, 3 сентября 2025

Путин рассказал об участии военных КНДР в освобождении Курской области

Путин: КНДР участвовала в освобождении Курской области по инициативе Ким Чен Ына
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Военные КНДР участвовали в освобождении Курской области по инициативе лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, корейские воины мужественно и героически сражались в российском регионе. Глава государства подчеркнул, что Россия никогда этого не забудет.

В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Путина за то, что тот высоко оценил роль, которую сыграли солдаты КНДР в освобождении Курской области.

Ранее лидер КНДР принял северокорейских офицеров, ставших ветеранами боев в Курской области. По его словам, армия страны в полной мере продемонстрировала свои уникальные качества, а северокорейские вооруженные силы теперь имеют «репутацию самой могущественной в мире армии, дав всем ясное понимание этого».

