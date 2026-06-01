Поставки российской водки в постсоветскую страну взлетели

«Агроэкспорт»: Экспорт российской водки в Азербайджан вырос на 42 % в январе-апреле

По итогам первых четырех месяцев 2026 года суммарный объем поставок водки из России в Азербайджан увеличился на 42 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком росте отгрузок этого вида отечественного алкоголя в постсоветскую страну сообщает Telegram-канал федерального центра «Агроэкспорт».

За отчетный период экспорт российской водки в Азербайджан превысил 900 тонн. В денежном выражении показатель вырос на 55 процентов год к году, до более чем 2,2 миллиона долларов, уточнили аналитики.

Достигнутый результат оказался максимальным за последние десять лет для этого отрезка времени, отметили эксперты. Резкое наращивание импорта позволило Азербайджану занять вторую строчку в списке крупнейших покупателей российской водки. Выше в рейтинге оказался только Казахстан (3,6 миллиона долларов). Топ-3 главных импортеров замкнула Грузия (1,7 миллиона), констатировали в федеральном центре.

Резкое наращивание отгрузок российской водки в Азербайджан фиксируется на фоне стремительного подорожания этого крепкого спиртного на внутреннем рынке. Так, за последние 12 месяцев стоимость популярного в стране алкоголя увеличилась почти на 15 процентов, указал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. В качестве одной из главных причин подобной динамики эксперты назвали рост акцизов. К числу других факторов они отнесли повышение цен на сырье и себестоимости выпуска.