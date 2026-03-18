Рост цен на водку втрое обогнал инфляцию

Ъ: Водка за год подорожала в России на 16 %

По итогам февраля водка в РФ стала самым подорожавшим видом алкоголя, прибавив в цене год к году 16,08 процента. Статистику со ссылкой на данные Росстата приводит «Коммерсантъ».

Указанный рост цен до примерно 950 рублей за литр почти втрое превышает общие уровни инфляции в 5,91 процента. В публикации говорится, что водка дорожает в связи с ростом акцизов, повышением цен на сырье и себестоимости выпуска. В прошлом году ее производство сократилось в РФ на 4,2 процента.

В течение 2026 года водка, как ожидают собеседники издания, продолжит дорожать. В связи с этим прогнозируется снижение продаж этого вида спиртного на 2-3 процента, которое коснется прежде всего бюджетных брендов. Впрочем, пока реализация водки на отечественном рынке показывает символический рост. В январе-феврале показатель вырос на 0,6 процента.