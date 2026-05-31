06:43, 31 мая 2026Мир

В США заявили о парадоксальной ситуации на Украине

Профессор Миршаймер: Чем больше Украина упорствует, тем хуже для нее
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Украина заинтересована в заключении мира с Россией, поскольку чем дольше Киев будет упорствовать, тем хуже будет его положение. О парадоксальной ситуации заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, европейские лидеры не считают, что прекращение конфликта отвечает интересам Европы и Украины, однако его продолжение точно не в интересах Киева.

«Все заявления о том, что Украина борется за демократию, что Запад должен продолжать ее поддерживать, а Украина должна сражаться до победного конца, вряд ли приведут к победе. Они не победят русских. И, как сейчас дают понять русские, чем упорнее Украина противостоит России, тем хуже для нее», — сказал он.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Россия уже достигла главной военной цели в конфликте с Украиной, поскольку последняя уже не вступит в НАТО.

