08:35, 31 мая 2026Россия

Появились подробности об ударе ВСУ по Ростовской области

Слюсарь: В девяти районах Ростовской области ночью сбили более 50 беспилотников ВСУ
Марина Совина (ночной редактор)

Минувшей ночью в Ростовской области были сбиты более пятидесяти украинских беспилотников. Об этом сообщил глава российского региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны перехватили в девяти районах области: Красносулинском, Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Верхнедонском, Мартыновском, Матвеево-Курганском и Шолоховском.

Как ранее сообщил Слюсарь, в результате падения обломков беспилотника в Матвеево-Курганском районе загорелось топливное хранилище. Никто не пострадал. По словам губернатора, сейчас продолжается ликвидация возгорания.

Всего, по данным Минобороны России, в ночь на 31 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 216 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны.

