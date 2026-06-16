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10:50, 16 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на попытку ВСУ ударить по Москве десятками дронов

Депутат Колесник: Украина попыталась атаковать Москву для возможности торга в будущем
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что конфликт между США и Ираном находится в фазе понижения и с помощью попыток атаковать Москву готовятся к торгу с Россией во время переговоров, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что с начала нынешних суток, 16 июня, на подлете к российской столице средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 60 вражеских дронов. До этого наибольшее количество — 81 БПЛА — уничтожили в первой половине суток 17 мая.

Депутат предположил, что подобными атаками украинский президент пытается протянуть время до окончания конфликта. Для этого он хочет показать и США, и Европе хоть какие-то успехи, обстреливая мирное население России.

«Ему нужно какое-то время протянуть этот конфликт, потому что его окончание для Зеленского ничем хорошим не светит. Даже для вот этой западной тройки — Франции, Великобритании, Германии. Они хотят показать Трампу, что война еще не окончена, потому что президент США не сильно болеет проблемами России, у него совершенно другие задачи. Зеленский же пытается перетащить Америку на свою сторону, а для этого надо показать какие-то военные успехи», — прокомментировал Колесник.

В Минобороны рассказали, что в ночь на 16 июня средства ПВО сбили над российскими регионами 172 украинских дрона. Атакам подверглись Астраханская, Рязанская, Орловская, Воронежская и Тульская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым. Кроме того, БПЛА ВСУ сбили над водами Черного и Азовского морей.

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