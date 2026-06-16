Атаку украинских БПЛА на Москву назвали самой крупной с начала 2026 года

Атаку украинских БПЛА на Москву 16 июня назвали самой крупной с начала 2026 года

Атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву, предпринятую 16 июня, назвали самой крупной с начала 2026 года. Такими подсчетами поделилось агентство ТАСС на основе сведений, обнародованных мэром города Сергеем Собяниным.

С начала нынешних суток на подлете к российской столице средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 60 вражеских дронов.

Как утверждает ТАСС, до этого наибольшее количество — 81 БПЛА — уничтожили в первой половине суток 17 мая. Сутками ранее, 16 мая, силы ПВО сбили 38 беспилотников, еще 61 вражеский БПЛА был ликвидирован 7 мая.

В Минобороны рассказали, что в ночь на 16 июня средства ПВО сбили над российскими регионами 172 украинских дрона. Атакам подверглись Астраханская, Рязанская, Орловская, Воронежская и Тульская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым. Кроме того, БПЛА ВСУ сбили над водами Черного и Азовского морей.