Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:31, 16 июня 2026Россия

Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на Россию

МО России: В ночь на 16 июня средства ПВО сбили над регионами РФ 172 БПЛА ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь с 15 на 16 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 172 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление с таким содержанием выпустило Министерство обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ВСУ атаковали 16 российских регионов, среди которых — Астраханская, Рязанская, Орловская, Воронежская и Тульская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым. Кроме того, БПЛА ВСУ сбили над водами Черного и Азовского морей.

Минобороны уточнило, что все сбитые дроны относились к типу самолетных. О каких-либо разрушениях в сводке ведомства не говорится.

Ранее сообщалось, что ракетную опасность объявили в граничащем с Подмосковьем регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потерпели крах усилия Киева». Россия победила Украину в Гааге в деле по Крыму. Что известно о решении суда?

    В Россию стали больше ввозить косметики из одной страны

    Десятки украинских БПЛА сбиты на подлете к Москве

    Карелин одной фразой оценил переход сына Плющенко в сборную Азербайджана

    Зарубежные партнеры попросили Россию увеличить поставки удобрений

    Блогер описал отношение дагестанцев к некоторым туристам фразой «молчаливое осуждение»

    Российского писателя привлекут к ответственности за фейки об армии

    Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на Россию

    Европейский депутат потребовал от ЕС в цифрах отчитаться о пользе санкций против России

    Европейская ракета получила лидар для перехвата БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok