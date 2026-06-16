Минобороны выпустило заявление после массированной атаки ВСУ на Россию

МО России: В ночь на 16 июня средства ПВО сбили над регионами РФ 172 БПЛА ВСУ

В ночь с 15 на 16 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 172 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление с таким содержанием выпустило Министерство обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, ВСУ атаковали 16 российских регионов, среди которых — Астраханская, Рязанская, Орловская, Воронежская и Тульская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым. Кроме того, БПЛА ВСУ сбили над водами Черного и Азовского морей.

Минобороны уточнило, что все сбитые дроны относились к типу самолетных. О каких-либо разрушениях в сводке ведомства не говорится.

Ранее сообщалось, что ракетную опасность объявили в граничащем с Подмосковьем регионе.