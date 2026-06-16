Ракетную опасность объявили в граничащем с Подмосковьем регионе

В граничащей с Подмосковьем Ярославской областью ввели ракетную опасность. Об этом сообщил ярославский губернатор Михаил Евраев.
Чиновник призвал жителей региона соблюдать спокойствие и укрыться в безопасных местах.
«Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала», — объявил в блоге он.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что одна крылатых ракет «Фламинго» была сбита над этим регионом. «Это большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества», — отметил чиновник.