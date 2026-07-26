Стала известна судьба подозреваемого в наезде на группу людей в центре Берлина

RBB: Подозреваемый в наезде на группу людей в Берлине ликвидирован полицейскими

Подозреваемый в наезде на группу людей в районе парка Тиргартен в центре Берлина был ликвидирован полицейскими. О его судьбе стало известно радиостанции RBB.

По информации радиостанции, предполагаемый преступник, по всей видимости, был застрелен в ходе полицейской спецоперации на территории садового товарищества в районе Шпандау.

Автомобиль на полной скорости протаранил толпу в парке Тиргартен в центре Берлина 25 июля. Очевидцы рассказали, что белый фургон въехал вглубь парка и врезался в людей, водитель вышел из автомобиля и скрылся. В результате происшествия несколько человек получили травмы, диспетчерская служба объявила режим чрезвычайной ситуации с большим количеством пострадавших.

Позднее стали известны подробности происшествия. Сообщалось, что подозреваемый после наезда на толпу людей на автомобиле вооружился, предположительно, мачете, и нанес тяжелые травмы другим прохожим.

