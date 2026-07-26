Странную реакцию Зеленского на вопрос о наркотиках объяснили

Нарколог Шуров указал на натужный смех Зеленского во время вопроса о наркотиках

Владимир Зеленский нарочито громко рассмеялся после вопроса об употреблении наркотиков, который задала ему американский блогер Лора Лумер. Реакцию Зеленского в комментарии aif.ru оценил нарколог Василий Шуров.

Специалист обратил внимание на то, что, хотя интервью было подготовленным, именно вопрос о том, принимал ли он наркотические вещества вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном, вызвал странную реакцию. Зеленский нарочито громко засмеялся и заявил: «Конечно, никогда. Конечно, нет».

«А смех хоть и на заготовленный вопрос, но смех натужный. Понятно, что он как актер мог сыграть гораздо лучше. Но здесь вот уже в силу того, что кокаин мозг разрушил, сама постановка вопроса и эти оправдания, и само поведение говорят за себя. Налицо его деградация за эти семь лет», — высказался Шуров.

Ранее об употреблении наркотиков лидером Украины заявляла его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. Она сказала, что не видела лично, как он это делал, однако встречалась со многими людьми, которые подтвердили эти слухи.