Мендель ответила на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у Зеленского

Мендель в интервью Карлсону рассказала о проблемах Зеленского с наркотиками

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками своего экс-начальника заявила, что он после похода в уборную перед интервью выходил «другим человеком», был полон энергии. Об этом она рассказала в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Мендель отметила, что Зеленский уходил в уборную на 15 минут, а возвращался уже не тем, что был до этого.

«И я вам говорю, меня всегда удивляло, что он выходил другим человеком. Правда, всегда другим человеком... он выходил энергичным, полным, знаете, действия», - сказала она.

Однако лично Мендель не видела, как Зеленский употребляет запрещенные вещества. По ее словам, она встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он употреблял наркотики в разных клубах.

Ранее врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в разговоре с aif.ru. раскрыл природу выпавшего из носа президента Украины Владимира Зеленского во время его видеообращения к гражданам страны белого вещества.