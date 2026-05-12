Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:54, 12 мая 2026Бывший СССР

Мендель ответила на вопрос о возможных проблемах с наркотиками у Зеленского

Мендель в интервью Карлсону рассказала о проблемах Зеленского с наркотиками
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: @TuckerCarlson

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в ответ на вопрос о возможных проблемах с наркотиками своего экс-начальника заявила, что он после похода в уборную перед интервью выходил «другим человеком», был полон энергии. Об этом она рассказала в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Мендель отметила, что Зеленский уходил в уборную на 15 минут, а возвращался уже не тем, что был до этого.

«И я вам говорю, меня всегда удивляло, что он выходил другим человеком. Правда, всегда другим человеком... он выходил энергичным, полным, знаете, действия», - сказала она.

Однако лично Мендель не видела, как Зеленский употребляет запрещенные вещества. По ее словам, она встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он употреблял наркотики в разных клубах.

Ранее врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в разговоре с aif.ru. раскрыл природу выпавшего из носа президента Украины Владимира Зеленского во время его видеообращения к гражданам страны белого вещества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался об окончании перемирия с Россией

    Москвичка заказала пиццу и столкнулась с приставаниями курьера в сообщениях

    Иранский кризис разогнал инфляцию в европейской стране

    США проведут расследование деятельности биолабораторий на Украине

    Игравший за Англию уроженец Дагестана из МЮ попал в расширенный список сборной России

    Египет решил подготовить новую систему въезда для туристов

    Число жертв удара ВСУ по российскому городу в 1000 километров от границы выросло

    Меркурис заявил о возможном отказе Зеленского от мира с РФ из-за коррупции

    На Западе уличили фон дер Ляйен в одержимости одним желанием

    Стало известно о начале карьеры Ермака со стриптиз-клуба

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok