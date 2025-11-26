Нарколог раскрыл природу выпавшего из носа Зеленского белого вещества

Нарколог Шуров: Во время видеообращения из носа Зеленского мог выпасть наркотик

Неизвестное вещество белого цвета выпало из носа президента Украины Владимира Зеленского во время его видеообращения к гражданам страны. Природу этого вещества раскрыл врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в разговоре с aif.ru.

Специалист заявил, что это мог быть наркотик. «Очень уж предметно это все вылетело из его носа с космической скоростью. Заметьте, он не чихал, ничего, это все было на акте дыхания. Поэтому можно догадываться, сколько килограммов там было в ноздрю заправлено, что остатки полетели в зрителей», — прокомментировал видео врач.

Он назвал данную деталь в ролике «печальным зрелищем», заметив, что произошедшее показывает, насколько высоким является уровень наркотической зависимости у политика. Шуров добавил, что на видео Зеленский выглядел перевозбужденным. «Явно находится в состоянии психостимуляции», — резюмировал специалист.

