Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:07, 26 ноября 2025Бывший СССР

Нарколог раскрыл природу выпавшего из носа Зеленского белого вещества

Нарколог Шуров: Во время видеообращения из носа Зеленского мог выпасть наркотик
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Неизвестное вещество белого цвета выпало из носа президента Украины Владимира Зеленского во время его видеообращения к гражданам страны. Природу этого вещества раскрыл врач-психиатр, нарколог Василий Шуров в разговоре с aif.ru.

Специалист заявил, что это мог быть наркотик. «Очень уж предметно это все вылетело из его носа с космической скоростью. Заметьте, он не чихал, ничего, это все было на акте дыхания. Поэтому можно догадываться, сколько килограммов там было в ноздрю заправлено, что остатки полетели в зрителей», — прокомментировал видео врач.

Он назвал данную деталь в ролике «печальным зрелищем», заметив, что произошедшее показывает, насколько высоким является уровень наркотической зависимости у политика. Шуров добавил, что на видео Зеленский выглядел перевозбужденным. «Явно находится в состоянии психостимуляции», — резюмировал специалист.

Ранее сообщалось о попытке Зеленского спасти главу своего офиса Ермака от подозрений в коррупции. Для этого он назначил политика главой делегации на переговорах с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нас хотят обмануть». Российский генерал раскритиковал план Трампа по Украине и назвал единственный приемлемый исход СВО

    Лежавшие на заднем сиденье машины останки ее владельца не замечали две недели

    Раскрыты планы Великобритании по Украине

    Аглаю Тарасову признали виновной в контрабанде наркотиков. Какой приговор вынесли актрисе?

    Мужчина изнасиловал девушку, лишил ее жизни шнурком и был пойман благодаря туристам

    Назван малоизвестный фактор повышения риска деменции

    Гоблин назвал загадкой один закон в России

    Михалков назвал «Оскар» премией вашингтонского обкома

    Россиянин сделал ставку на матч АПЛ и выиграл более 11,5 миллиона рублей

    Появилось видео удара десятью ФАБ по Гуляйполю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости