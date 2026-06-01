Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:54, 1 июня 2026Моя страна

Стилист из Турции переехал в Мурманск и рассказал об особенностях работы с россиянами

51.ru: Стилист из Турции Шахин переехал в Мурманск благодаря советам русских клиентов
Мария Винар

Фото: Unsplash

Стилист-колорист из Турции Шахин переехал в Мурманск и рассказал об особенностях работы с россиянами. Его историю публикует портал 51.ru.

Шахин объяснил, что принял решение переехать в Россию благодаря советам его русских клиентов, с которыми он работал в родной стране. «Русские клиенты всегда советовали мне поехать работать в Россию — говорили, что там хорошие возможности для мастеров», — поделился собеседник издания воспоминаниями и уточнил, что на переезд также повлияла встреча с девушкой из Мурманска, которая стала его женой.

Так, после смены жительства Шахин устроился в местный салон красоты. За время работы стилист заметил особое отношение россиян к своей внешности. Оказалось, что его клиенты часто приходят с пониманием того, чего они хотят. При этом они всегда следят за процессом процедуры и ценят результат. «В России женщины точно знают, чего хотят», — подчеркнул Шахин.

Уроженец Турции считает, что в России сильно развита культура ухода за собой и благодаря этому у хороших специалистов достойный заработок.

Ранее англичанин по имени Ник переехал в Россию и счел себя самым богатым человеком в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о кровавом преступлении «украинской хунты»

    Трамп назвал очень скучными переговоры с Ираном

    Археолог выкопал останки д'Артаньяна незаконно

    Врач подсказал простой способ снизить риск смерти

    Рынок смартфонов рекордно рухнет

    Трамп заявил об отказе Ливана направлять войска в Израиль

    Стилист из Турции переехал в Мурманск и рассказал об особенностях работы с россиянами

    Уехавший в США российский комик отказался считать себя несчастным

    Трамп сделал заявление о переговорах с Ираном

    Путин заявил о неотвратимом наказании после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok