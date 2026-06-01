Стилист из Турции переехал в Мурманск и рассказал об особенностях работы с россиянами

Стилист-колорист из Турции Шахин переехал в Мурманск и рассказал об особенностях работы с россиянами.

Шахин объяснил, что принял решение переехать в Россию благодаря советам его русских клиентов, с которыми он работал в родной стране. «Русские клиенты всегда советовали мне поехать работать в Россию — говорили, что там хорошие возможности для мастеров», — поделился собеседник издания воспоминаниями и уточнил, что на переезд также повлияла встреча с девушкой из Мурманска, которая стала его женой.

Так, после смены жительства Шахин устроился в местный салон красоты. За время работы стилист заметил особое отношение россиян к своей внешности. Оказалось, что его клиенты часто приходят с пониманием того, чего они хотят. При этом они всегда следят за процессом процедуры и ценят результат. «В России женщины точно знают, чего хотят», — подчеркнул Шахин.

Уроженец Турции считает, что в России сильно развита культура ухода за собой и благодаря этому у хороших специалистов достойный заработок.

