12:51, 27 мая 2026Моя страна

Англичанин переехал в Россию и счел себя самым богатым человеком в мире

Англичанин Ник переехал на Дальний Восток и заявил о процветании региона
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Англичанин по имени Ник рассказал, что несколько лет назад переехал на Дальний Восток и признался в любви к жизни в России. Соответствующий ролик он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я действительно считаю себя самым богатым и счастливым человеком в мире потому, что я живу и путешествую по этой замечательной стране», — высказался он.

По словам мужчины, он живет в РФ четыре года и за это время край очень преобразился. По его словам, это заметно по уровню жизни, сервиса и досуга. В публикации он отметил, что отсюда не хочется уезжать, так как регион находится «в рассвете».

«У меня мурашки, когда я думаю о величии России и ее истории», — заключил иностранец.

Ранее Ник посетил Хабаровск и был впечатлен этим российским городом. «В Хабаровске лучше, чем в Европе», — посчитал он.

