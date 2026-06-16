«Какого черта ты делаешь?» Израиль недоволен сделкой Трампа по Ирану. Как он может ее сорвать?

Профессор Рабкин: У Израиля есть несколько способов сорвать мирные договоренности Трампа

У Израиля есть несколько способов сорвать мирные договоренности администрации президента США Дональда Трампа с Ираном, так как правительство Биньямина Нетаньяху недовольно итогами ближневосточного конфликта. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил Яков Рабкин, заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета (Канада), автор книг «Сионизм в 101 цитате» и «Израиль, война и мiръ».

В частности, исследователь указал, что Израиль сохраняет военное присутствие в соседних странах и может остаться там, вопреки договоренностям Вашингтона и Тегерана. Также существуют риски прямого удара по Исламской Республике.

У Израиля остается масса возможностей сорвать подписание договоренностей (...) Израильские войска продолжают оккупировать юг Ливана, бомбардируют Бейрут и продолжают геноцид в Газе Яков Рабкин заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада)

14 июня США и Иран заявили о заключении соглашения, которое должно завершить начавшийся в феврале этого года конфликт. Однако на следующий день газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Израиль остался недоволен мирным соглашением. По данным издания, особое возмущение связано с тем, что сделка позволит вернуть средства в казну Исламской Республики вместо «создания условий для краха режима».

Кроме того, по данным израильского телеканала N-12, США даже отказались предоставить Израилю текст меморандума с Ираном.

Как отметил Рабкин, Израиль сохраняет рычаг давления на США за счет своего лобби. По его словам, правительство Нетаньяху может попробовать сорвать соглашение через давление на Вашингтон, пытаясь избежать прямого столкновения с Трампом и его администрацией.

В этом, похоже, состоит позиция израильских властей: мобилизовать противодействие мирным договоренностям в Конгрессе США, в то же время воздерживаясь от противостояния с президентом [Дональдом Трампом] Яков Рабкин заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада)

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Почему Израиль остался недоволен соглашением США и Ирана?

Соглашение также вызвало недовольство у многих израильских политиков. В частности, бывший премьер-министр, лидер оппозиционной партии «Еш Атид» («Есть будущее») Яир Лапид назвал сделку Вашингтона и Тегерана «шокирующим провалом».

Нам по-прежнему остается надеяться, что сообщения о заключении соглашения с Ираном не соответствуют действительности, но если это так, то это один из самых шокирующих провалов внешней политики и политики безопасности Израиля Яир Лапид бывший премьер-министр Израиля, лидер партии «Еш Атид» («Есть будущее»)

С обвинениями в адрес Нетаньяху также выступил лидер левоцентристской партии «Авода» Яир Голан: «Соглашение стерло выдающиеся военные достижения Израиля, а Нетаньяху остался в стороне».

Как отметила в беседе с «Лентой.ру» кандидат исторических наук, заведующая Группой изучения региональных отношений ИМЭМО РАН Людмила Самарская, израильские политики недовольны сделкой, так как она не касается ключевых вопросов.

Израильтяне крайне недовольны предлагаемой сделкой, поскольку она де-факто не затрагивает основные актуальные для них вопросы: ядерную и ракетную программу Ирана, а также его региональную активность. Они в целом считают (...) что военное и экономическое давление могло дать куда большие результаты Людмила Самарская заведующая Группой изучения региональных отношений ИМЭМО РАН

При этом сам Нетаньяху 16 июня заявил, что операция против Ирана закончилась успешно, так как позволила предотвратить ядерную угрозу со стороны Исламской Республики.

«Вместе с нашими американскими друзьями мы запустили самую масштабную наступательную воздушную операцию в истории Израиля. Мы нейтрализовали ядерных ученых и (...) лидеров террористического режима, превратили в пыль ядерные объекты, уничтожили ракеты и подавляющее большинство заводов, производящих их, нанесли удары по бесчисленным военным промышленным объектам и инфраструктуре, уничтожили их флот, их военно-воздушные силы», — сказал глава правительства.

Однако политик подчеркнул, что борьба еще не окончена и Израиль должен сохранять бдительность в отношении Ирана, а также ситуации в Ливане, Йемене и Ираке.

Как указал Рабкин, Нетаньяху отказался от дальнейших ударов не по своей воле — он, как и политические элиты Израиля, выступает за продолжение конфликта, однако премьер оказался под давлением США.

Командующий ВВС Израиля признал, что Израиль отменил мощную воздушную атаку на Иран буквально за час до ее начала — это явно свидетельствует о давлении со стороны США Яков Рабкин заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований Монреальского университета (Канада)

«Как и следовало ожидать, лидеры оппозиции резко раскритиковали выступление премьер-министра», — резюмировал исследователь.

Фото: Ramiz Dallah / Anadolu via Getty Images

Отношения Трампа и Нетаньяху могли ухудшиться

Кроме того, газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщала, что Нетаньяху безуспешно пытался связаться с Трампом.

На этом фоне американские СМИ начали сообщать об ухудшении отношений хозяина Белого дома с израильским премьером. 14 июня телеканал Fox News сообщил, что Трамп резко отреагировал на израильские удары по Бейруту и в разговоре с Нетаньяху выругался в его адрес.

Как утверждает корреспондент телеканала, президент США в жесткой форме, и непечатном выражении «Какого черта ты делаешь?», поинтересовался у главы израильского правительства о новых ударах.

При этом 16 июня американский лидер заявил о прекрасных отношениях с премьер-министром Израиля, однако призвал его вести себя «ответственно».

У меня всегда были прекрасные отношения [с Нетаньяху], но теперь он должен быть более ответственным в отношении Ливана Дональд Трамп президент США

Как указала Самарская, между США и Израилем выросло чувство разочарования. Однако Вашингтон все равно остается военным союзником для Тель-Авива.

«США по-прежнему воспринимаются как ключевой союзник Израиля, несмотря на разногласия. В стране, безусловно, высок уровень разочарования тем, что запросы Израиля не были учтены должным образом в ходе переговоров», — подчеркнула эксперт.

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

США отметили вклад России в урегулирование на Ближнем Востоке

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, он напомнил о готовности принять обогащенный уран из Ирана, если об этом договорятся стороны.

«Наши предложения на столе, мы ни на чем не настаиваем. Если вовлеченные в конфликт стороны придут к выводу, что это является хорошим предложением — пожалуйста, если нет — просто будем следить за ситуацией и по мере возможности будем влиять на то, чтобы как-то остроту этой ситуации снимать», — указал глава государства.

При этом 15 июня Трамп отметил помощь Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта США с Ираном.

Вместе с тем он раскритиковал действия Нетаньяху, которые едва не сорвали достижение соглашения Вашингтона с Тегераном. Трамп назвал израильского политика очень сложным человеком. По мнению главы Белого дома, Израиль должен быть благодарен за то, что делают Соединенные Штаты. «Потому что, если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не просуществовал бы и двух часов», — сказал он.