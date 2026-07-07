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01:56, 7 июля 2026Бывший СССР

Пленный боец ВСУ рассказал о ходивших в броне пожилых солдатах

ТАСС: В «Скале» пожилых солдат заставляли 6 часов ходить в броне
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Командование 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) «Скала» заставляло пожилых солдат по шесть часов ходить в броне. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Иванченко, его слова приводит ТАСС.

«Не дай бог только в "Скалу" попасть. (...) Старые люди там были. Почти что пенсионеры. Тоже заставляли бегать, металлолом (бронезащита) на себе тащить, ходить по шесть часов», — рассказал Иванченко.

Он отметил, что командованию «Скалы» было безразлично состояние бойцов.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию с систематическими пытками и истязаниями новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка «Скала» позором украинской армии. По его словам, расследование пыток в полку якобы началось до того, как украинские журналисты опубликовали первое расследование о проблемах в подразделении.

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