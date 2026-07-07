ТАСС: В «Скале» пожилых солдат заставляли 6 часов ходить в броне

Командование 425-го отдельного штурмового полка (ОШП) «Скала» заставляло пожилых солдат по шесть часов ходить в броне. Об этом рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Иванченко, его слова приводит ТАСС.

«Не дай бог только в "Скалу" попасть. (...) Старые люди там были. Почти что пенсионеры. Тоже заставляли бегать, металлолом (бронезащита) на себе тащить, ходить по шесть часов», — рассказал Иванченко.

Он отметил, что командованию «Скалы» было безразлично состояние бойцов.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию с систематическими пытками и истязаниями новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка «Скала» позором украинской армии. По его словам, расследование пыток в полку якобы началось до того, как украинские журналисты опубликовали первое расследование о проблемах в подразделении.