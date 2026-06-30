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19:42, 30 июня 2026Бывший СССР

Главком ВСУ рассказал о позоре украинской армии

Главком ВСУ Сырский: Пытки в полку «Скала» — это позорная история для украинской армии
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Ситуация с систематическими пытками и истязаниями новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) — это позор украинской армии. Об этом в интервью для телеканала ТСН заявил главком ВСУ Александр Сырский.

«Это позорная история с точки зрения того, что она вообще существует в Вооруженных силах воюющей страны, где военнослужащий должен погибать не в тылу, а должен готовиться к защите своей страны», — заявил военный.

Он также добавил, что расследование пыток в полку якобы началось до того, как украинские журналисты опубликовали первое расследование о проблемах в подразделении.

О зверствах в штурмовом полку «Скала», которым подвергались новобранцы, стало известно 23 июня. Журналисты насчитали 26 смертельных случаев, произошедших не в результате боевых действий, которые произошли за последние полгода в учебных центрах подразделения. Большинство военных не пробыли в полку даже месяца. В качестве официальных причин родственникам мобилизованных называли пневмонию, сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни.

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