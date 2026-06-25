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22:56, 25 июня 2026Бывший СССР

Журналистка рассказала о пытках мобилизованных украинцев в полку «Скала»

В штурмовом полку «Скала» ВСУ людей обливали водой и мочой на улице зимой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В штурмовом полку «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) людей обливали водой и мочой на улице зимой, рассказала журналистка издания «Бабель». Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По ее словам, это один из методов пыток. Также журналистка рассказала, что беглецов в полку привязывали к квадроциклу и другим автомобилям и таскали за ними.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ пытают российских военнопленных методами афганской и иракской кампаний. По его словам, новые методы пыток появляются с приходом иностранных инструкторов. Как уточнил посол, ВСУ начали практиковать методы, которые применялись в Афганистане и Ираке.

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