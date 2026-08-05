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15:09, 5 августа 2026Спорт

Украинского тренера оштрафовали за использование русского языка

Украинского тренера Богоделова оштрафовали за использование русского языка
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bogodelov / Wikimedia

Тренер вратарей украинского футбольного клуба «Диназ» Вячеслав Богоделов был оштрафован за использование русского языка на тренировке. Об этом он сообщил в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Специалист опубликовал документ, на котором указан размер штрафа — 11 426 гривен (около 20,5 тысячи рублей). При этом Богоделов подчеркнул, что разговаривает на русском на протяжении всей жизни.

Ранее Богоделов работал тренером в киевском «Динамо» и юношеских сборных Украины. Он является уроженцем Киева.

В марте этого года судья удалил с поля футболиста команды Ultimate Сергея Донца за использование русского языка. Это произошло в матче шестого тура украинской медиалиги.

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