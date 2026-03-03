Реклама

09:59, 3 марта 2026Спорт

Футболиста удалили с поля за русский язык в матче украинской медиалиги

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @ua_steel_

Судья удалил с поля футболиста команды Ultimate Сергея Донца за использование русского языка в матче шестого тура украинской медиалиги против команды Armat. Об этом сообщает Футбол24.

30-летний игрок был наказан в начале второго тайма. Он получил синюю карточку, по регламенту соревнований это означает, что футболист покидает поле на пять минут, после чего может вернуться в игру.

Матч прошел 1 марта. Победу со счетом 5:3 одержал Ultimate.

8 февраля львовские «Карпаты» лишили капитанской повязки футболиста команды Дениса Мирошниченко за русский язык. Игрок обратился к одноклубникам на русском перед началом товарищеского матча.

