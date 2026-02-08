Львовский клуб «Карпаты» отстранил капитана за русский язык

Львовские «Карпаты» отстранили капитана команды Мирошниченко за русский язык

Львовские «Карпаты» отстранили капитана команды Дениса Мирошниченко за русский язык. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Газета.Ru».

Перед началом товарищеского матча со шведским ГАИС Мирошниченко выступил перед одноклубниками с речью на русском языке. «Осталось очень мало до игр. Максимальная концентрация и максимальная поддержка друг другу», — сказал он.

Отмечается, что из-за этого руководство «Карпат» лишило Мирошниченко капитанской повязки. Будут ли применены к спортсмену другие санкции, не уточняется.

В октябре прошлого года футболист сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефим Конопля извинился за лайк видео с Владимиром Жириновским. В комментариях к одной из публикаций подписчики раскритиковали спортсмена за то, что он поставил отметку «мне нравится» на видеозаписи с российским политиком.