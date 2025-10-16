Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

Украинский футболист «Шахтера» Конопля извинился за лайк видео с Жириновским

Футболист сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефим Конопля извинился за лайк, поставленный на видео с российским политиком Владимиром Жириновским. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В комментариях к одной из публикаций некоторые пользователи раскритиковали футболиста за то, что он поставил отметку «мне нравится» на видеозаписи. В ответ Конопля в сторис попросил подписчиков более тщательно проверять информацию. «Как человек, который представляет нашу страну и делает все для ее поддержки, мне странно слышать подобные обвинения в свой адрес», — отметил он.

В следующей сторис футболист попросил прощения за свои действия. «Вы правы, я не вкладывал в свои лайки никаких намерений и ни в коем случае не поддерживал Россию и ее политиков. Я патриот своей страны, больше не повторится», — написал Конопля.

26-летний Конопля играет за «Шахтер» с 2019 года. Также спортсмен выступал за национальную сборную Украины, в составе которой отметился двумя голами.

Ранее сообщалось, что украинские пользователи раскритиковали дортмундский футбольный клуб «Боруссия» за опубликованный ролик с песней на русском языке. Клуб посвятил ролик бывшим защитникам команды Матсу Хуммельсу и Невену Суботичу, сопроводив его отрывком песни из российского мультсериала «Маша и медведь».