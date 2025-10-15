Спорт
Немецкий футбольный клуб попал под критику украинцев за песню на русском языке

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Украинские пользователи раскритиковали дортмундский футбольный клуб «Боруссия» за ролик с песней на русском языке. Видео было опубликовано на странице клуба в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Клуб посвятил ролик бывшим защитникам команды Матсу Хуммельсу и Невену Суботичу, сопроводив его отрывком песни из российского мультсериала «Маша и медведь» на русском языке. Видео собрало более 19 тысяч лайков и в целом было положительно воспринято подписчиками.

Однако некоторые украинские пользователи в комментариях раскритиковали выбор музыки. Они отметили, что использовать композицию на русском языке в данный момент неуместно.

Ранее сообщалось, что испанский футбольный клуб «Эльче» анонсировал следующий матч нецензурной песней на русском языке. В ролике под песню с ненормативной лексикой станцевали различные анимационные персонажи.

